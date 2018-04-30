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Неизвестный в Татарстане зарубил двух человек лопатой и скрылся
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Неизвестный в Татарстане зарубил двух человек лопатой и скрылся 

Вести.Ru 28 минут назад
Тела погибших мужчины 26 лет и женщины 47 лет были обнаружены в поселке Васильево Зеленодольского района.
Преступника ищут, передает "Интерфакс".
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