Пять поддельных полисов ОСАГО изъято в Челябинской области за неделю 

Сотрудниками ГИБДД на прошлой неделе изъяты пять поддельных полисов ОСАГО в различных районах Челябинской области. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Официальные бумаги автогражданской ответственности с признаками поделки были выявлены в на территории Магнитогорска, Златоустовского городского округа и Ашинского района. Полисы отправлены на детальную экспертизу подлинности.
«По ранее выявленному факту в УМВД России по г. Магнитогорску в отношении мужчины, 1980 года рождения, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до двух лет», -пояснили в ведомстве.