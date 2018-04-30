Друзья незаконного депутата Рудникова требовали возбудить уголовное дело против Николая Долгачёва

После этого была проведена проверка, и выяснилось, что Рудников незаконно избирался депутатом. По российскому законодательству с видом на жительство в другой стране (а грин-карта США подразумевает именно это) идти на выборы в качестве депутата запрещено. Рудникова в итоге лишили статуса депутата, а официальные власти США подтвердили, что он является их резидентом.

Тем не менее, некий Олег Гавриш обратился в Следственный комитет с требованием завести уголовное дело в отношении директора ГТРК «Калининград» Николая Долгачёва якобы за нарушение неприкосновенности частной жизни (статья 137 УК РФ).

По данному факту была проведена проверка, по результатам которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Это обусловлено тем, что согласно закону, под частной жизнью понимаются отношения, которые находятся за пределами служебной и общественной деятельности человека. В понятие «частная жизнь» включается та область жизни человека, которая не подлежит контролю со стороны государства. Предметом преступления, предусмотренного статьей 137 УК РФ, отмечает следователь, являются сведения о частной жизни лица, составляющие его личную или семейную тайну.

Орган следствия также пришёл к выводу, что распространенная Николаем Долгачевым информация о наличии у Игоря Рудникова грин-карты США, представляет собой данные о частной жизни, но в то же время, они не относятся к личной или семейной тайне в «силу своей публичности и общедоступности», поэтому не являются предметом преступления, так как их публикация не порочит экс-депутата.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было вынесено в связи с отсутствием признаков преступления.

Отметим, что это уже не первая попытка привлечь Николая Долгачёва к уголовной ответственности. В 2017 году заявление в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело в отношении директора ГТРК «Калининград» написали некие «господа фашисты» — А. Оршулевич и его сторонники. Оршулевич «прославился», как лидер организации «Балтийский авангард русского сопротивления». Он позиционировал себя, как русский националист, хотя при этом не скрывал симпатий к коллаборационистам, служившим в СС и Вермахте в период Великой Отечественной войны.