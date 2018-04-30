В Киеве возбудили уголовное дело после избиения депутата Рады

«Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по части второй статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что санкция этой статьи предусматривает до четырёх лет лишения свободы

Ранее в Киеве были задержаны трое участников драки, в результате которой пострадал Найем.