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В деле о драке депутата Рады в центре Киева появилась еще одна статья
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В деле о драке депутата Рады в центре Киева появилась еще одна статья 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 1 мая — РИА Новости. Полиция будет расследовать дело о драке с участием депутата Верховной рады Украины от президентской фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафы Найема в центре Киева по статьям о хулиганстве и умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести, сообщил во вторник начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
Ранее в понедельник Найем сообщил, что стал участником дорожного конфликта в центре Киева и находится в больнице. Депутат украинского парламента, член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что полиция задержала троих участников дорожного конфликта.
"После того как поступила информация от врачей, дополнительно открыли по статье 122 часть 1 (умышленное телесное повреждение средней степени) Уголовного кодекса Украины", — сказал Крищенко в эфире телеканала «112 Украина».
Крищенко отметил, что четвёртого подозреваемого полиция до сих пор не нашла.
Ранее полиция завела дело по статье «хулиганство».
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