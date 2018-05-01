Полиция Киева задержала троих участников конфликта, в котором пострадал депутат Рады Найем 

КИЕВ, 1 мая. /ТАСС/. Полиция Киева задержала троих участников конфликта в центре столицы, в ходе которого получил телесные повреждения и был госпитализирован депутат Верховной рады, член пропрезидентской фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем. Об этом заявил во вторник начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко в эфире телеканала «112 Украина».
"Двое из них — граждане РФ, находятся на территории Украины, имея вид на жительство. Еще один — гражданин Украины, уроженец Киева. Они задержаны и находятся в изоляторе временного содержания", — сообщил он. Еще один предполагаемый злоумышленник находится в розыске, добавил Крищенко.
Правоохранительные органы возбудили дело по двум статьям Уголовного кодекса Украины — хулиганство, совершенное группой лиц, а также умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести. Максимальные санкции по этим статьям — лишение свободы до четырех лет.
Инцидент с участием депутата украинского парламента произошел вечером в минувший понедельник на пересечении бульвара Шевченко и улицы Крещатик. Как сообщил ранее в Facebook сам Найем, его автомобиль был подрезан внедорожником, после чего завязалась словесная перепалка между участниками конфликта, переросшая в драку. «Преградил дорогу. Началась перепалка. Перепалка закончилась дракой. Ну, как дракой — дали в челюсть, дальше какое-то время помню смутно, догнать не получилось», — заявлял депутат. По информации СМИ, у Найема перелом челюсти и сотрясение мозга. В настоящее время он находится в одном из медучреждений Киева.