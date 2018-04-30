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В Ростове обманули прохожего — продали ему поддельный телефон
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В Ростове обманули прохожего — продали ему поддельный телефон 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Прохожему предложили купить телефон на Привокзальной площади, он согласился и стал жертвой преступления: мобильник оказался поддельным. Предполагаемым преступником оказался 26-летний житель Ставропольского края.
— Мужчина предложил купить его телефон за сорок тысяч рублей. Потерпевший сказал, что у него нет при себе такой суммы. Тогда торговец порекомендовал мужчине продать ему свой телефон и добавить столько, сколько есть, — сообщил пресс-центр ГУ МВД России по Ростовской области.
Прохожий отдал мошеннику 12 тысяч рублей и свой мобильник. Уже дома он понял, что гаджет полноценно не работает.
— В отношении 26-летнего жителя Ставропольского края возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас он под подпиской о невыезде, — добавили в ведомстве.
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