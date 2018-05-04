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В Пскове сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже
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В Пскове сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже 

АиФ Северо-запад 41 минуту назад
Фото: АиФ Северо-запад
Об этом сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.
Находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта — магазина на Рижском проспекте, поступил сигнал «Тревога».
Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 43-летнего жителя Пскова, который похитил из магазина спиртные напитки.
Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.
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