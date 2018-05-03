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В Орле двое мужчин устроили дебош в супермаркете
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В Орле двое мужчин устроили дебош в супермаркете 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Сотрудникам Росгвардии пришлось успокаивать посетителей одной из крупных торговых точек Северного района Орла.
2 мая двое мужчин вели себя в общественном месте неподобающим образом: ругались на посетителей и представителей администрации гипермаркета. Далее один из дебоширов спрятал в куртку две бутылки дорогого коньяка. С добычей мужчины решили скрыться, попытка кассира и охранника остановить их не увенчалась успехом.
Сотрудники Росгвардии, прибывшие на сигнал «тревожной кнопки», задержали злоумышленников и передали полиции. Оказалось, ранее молодые люди уже привлекались к административной и уголовной ответственности, сообщает пресс-служба.
Сообщение В Орле двое мужчин устроили дебош в супермаркете появились сначала на РИА 57.
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