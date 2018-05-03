В Орле двое мужчин устроили дебош в супермаркете

Сотрудникам Росгвардии пришлось успокаивать посетителей одной из крупных торговых точек Северного района Орла.

2 мая двое мужчин вели себя в общественном месте неподобающим образом: ругались на посетителей и представителей администрации гипермаркета. Далее один из дебоширов спрятал в куртку две бутылки дорогого коньяка. С добычей мужчины решили скрыться, попытка кассира и охранника остановить их не увенчалась успехом.

Сотрудники Росгвардии, прибывшие на сигнал «тревожной кнопки», задержали злоумышленников и передали полиции. Оказалось, ранее молодые люди уже привлекались к административной и уголовной ответственности, сообщает пресс-служба.