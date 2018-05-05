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В Чувашии задержали мужчину, взявшего в заложники семью с ребенком
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В Чувашии задержали мужчину, взявшего в заложники семью с ребенком 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая — РИА Новости. Мужчина, угрожавший расправой соседям с маленьким ребенком, задержан в Чебоксарах бойцами спецназа Росгвардии, сообщает пресс-служба МВД по Чувашской Республике.
Сообщение о том, что в Чебоксарах в общежитии забаррикадировался мужчина и угрожает соседям ножом, поступило в дежурную часть полиции 4 мая около 11.00. На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа МВД.
"Позже стало известно, что в соседней комнате находится семейная пара с маленьким ребенком, которым злоумышленник угрожает предметом, похожим на нож. Переговоры с забаррикадировавшимся мужчиной проводились под руководством министра внутренних дел по Чувашии генерал-майора полиции Сергея Неяскина. Мужчина отказывался добровольно сдаваться, оказывал сопротивление. Тогда было принято решение применить в отношении него силу. Операцию по захвату проводили бойцы спецназа Росгвардии республики", — говорится в сообщении регионального управления МВД.
По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительной информации, задержанный является инвалидом и состоит на психиатрическом учете.
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