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Сотрудники Росгвардии задержали в ТЦ Реутова дебошира, угрожавшего молотком посетителю
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Сотрудники Росгвардии задержали в ТЦ Реутова дебошира, угрожавшего молотком посетителю 

РИАМО 45 минут назад
Фото: РИАМО
Сотрудники Росгвардии в одном из торговых центров подмосковного Реутова задержали пьяного мужчину, который угрожал посетителю молотком, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.
В дежурную часть Балашихинского отдела вневедомственной охраны поступила информация о том, что в одном из торговых центров города Реутов нетрезвый мужчина угрожает молотком посетителю.
«Сотрудники Росгвардии незамедлительно выехали на место происшествия, где задержали 63— летнего местного жителя, ранее не судимого. Задержанный был передан сотрудникам полиции. По данному факту проводится проверка», — отмечается в сообщении.
Как рассказали посетители и охранники торгового центра, в торговый зал вошел мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выражавшийся нецензурными словами. Один из посетителей сделал ему замечание, после чего между ними завязалась перепалка. Злоумышленник приобрел в данном магазине молоток и решил проучить своего оппонента.
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