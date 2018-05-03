46-летний пскович пытался украсть из магазина косметику

Экипаж вневедомственной охраны задержал в Пскове мужчину, подозреваемого в краже из магазина, сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из охраняемого объекта — магазина на Рижском проспекте, поступил сигнал «Тревога».

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 46-летнего псковича, который похитил из торгового зала косметику.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.