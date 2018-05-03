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46-летний пскович пытался украсть из магазина косметику
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46-летний пскович пытался украсть из магазина косметику 

АиФ Северо-запад 59 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
Экипаж вневедомственной охраны задержал в Пскове мужчину, подозреваемого в краже из магазина, сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.
Находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из охраняемого объекта — магазина на Рижском проспекте, поступил сигнал «Тревога».
Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 46-летнего псковича, который похитил из торгового зала косметику.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.
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