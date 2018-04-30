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За удар полицейского по лицу житель Мги получил условный срок
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За удар полицейского по лицу житель Мги получил условный срок 

Ivyborg.ru 1 час назад
Житель Кировского района Ленобласти избежал тюремного заключения и отделался условным сроком за удар по носу сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.
Как сообщает ведомство, 29-летний житель поселка Мга в итоге был признан виновным в «применении насилия в отношении представителя власти».
По версии следствия, 22 декабря 2017 года участковый пришел в квартиру, жительница которой пожаловалась на домашнее насилие. Полицейский убедился в агрессивности сожителя тогда, когда понял, что нетрезвый мужчина хочет накинуться на него с кулаками. До того, как он был нейтрализован, пьяный житель Мги успел-таки один раз ударить блюстителя закона по лицу.
После того, как в отделении полиции агрессор протрезвел, он по понятным причинам раскаялся и полностью признал свою вину. Суд в итоге решил, что условное наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год будет вполне достаточной мерой для усмирения опасного мужчины в будущем.
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