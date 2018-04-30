Полиция поймала преступника, которого искала 40 лет, с помощью генеалогического сайта

25 апреля полиция Сакраменто объявила о поимке «Убийцы из Золотого штата». Преступника, который, предположительно совершил 45 изнасилований и 12 убийств в Калифорнии в 70-80-х годах, искали 40 лет.

72-летний Джеймс Деанджело (James DeAngelo), которого СМИ прозвали «Убийцей из Золотого штата», с 1976 по 1986 год предположительно совершил 12 убийств, 45 изнасилований и 120 грабежей, но долгое время ему успешно удавалось скрываться от полиции, прежде всего потому, что он тщательно планировал преступления. Деанджело действовал в маске и перчатках и долго изучал распорядок дня своих жертв. К тому же он сам работал полицейским в двух округах штата Калифорния. Но в 1979 году Деанджело отстранили от должности после того, как уличили в магазинной краже.

Долгое время полиции не удавалось найти преступника, потому что образцы ДНК, найденные на месте преступления, не давали совпадений ни в одной базе полиции. Тогда следователи воспользовались услугами одного из генеалогических сайтов США Ysearch.org, где люди могут найти своих родственников и предков по ДНК. Совпадения с образцами нашлись в нескольких генеалогических древах, среди членов этих семей полицейским удалось обнаружить человека, подходящего под описание преступника.

Сначала генеалогический сайт повел полицейских по ложному следу. Следователи заявились в дом к 73-летнему тяжело больному мужчине. Но тест ДНК доказал, что мужчина к преступлению не имеет отношения. Тогда следователи начали поиски на другом сайте GEDmatch, где и удалось найти преступника. Полиция начала следить за Джеймсом Деанджело, взяла его образцы ДНК, и они совпали с образцами с места преступления. Через шесть дней подозреваемого арестовали.