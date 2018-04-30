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Полиция поймала преступника, которого искала 40 лет, с помощью генеалогического сайта
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Полиция поймала преступника, которого искала 40 лет, с помощью генеалогического сайта 

Bigpicture.ru 43 минуты назад
Фото: Bigpicture.ru
25 апреля полиция Сакраменто объявила о поимке «Убийцы из Золотого штата». Преступника, который, предположительно совершил 45 изнасилований и 12 убийств в Калифорнии в 70-80-х годах, искали 40 лет.
Источник: Guardian
72-летний Джеймс Деанджело (James DeAngelo), которого СМИ прозвали «Убийцей из Золотого штата», с 1976 по 1986 год предположительно совершил 12 убийств, 45 изнасилований и 120 грабежей, но долгое время ему успешно удавалось скрываться от полиции, прежде всего потому, что он тщательно планировал преступления. Деанджело действовал в маске и перчатках и долго изучал распорядок дня своих жертв. К тому же он сам работал полицейским в двух округах штата Калифорния. Но в 1979 году Деанджело отстранили от должности после того, как уличили в магазинной краже.
Долгое время полиции не удавалось найти преступника, потому что образцы ДНК, найденные на месте преступления, не давали совпадений ни в одной базе полиции. Тогда следователи воспользовались услугами одного из генеалогических сайтов США Ysearch.org, где люди могут найти своих родственников и предков по ДНК. Совпадения с образцами нашлись в нескольких генеалогических древах, среди членов этих семей полицейским удалось обнаружить человека, подходящего под описание преступника.
Сначала генеалогический сайт повел полицейских по ложному следу. Следователи заявились в дом к 73-летнему тяжело больному мужчине. Но тест ДНК доказал, что мужчина к преступлению не имеет отношения. Тогда следователи начали поиски на другом сайте GEDmatch, где и удалось найти преступника. Полиция начала следить за Джеймсом Деанджело, взяла его образцы ДНК, и они совпали с образцами с места преступления. Через шесть дней подозреваемого арестовали.
72-летний Джеймс Деанджело предстал перед судом, ему предъявили обвинение в двух убийствах: в 1978 году он убил 21-летнего Брайана Маджоре и его 20-летнюю жену Кэти: они были застрелены, когда выгуливали собаку. Прокуратура уверена, что будут выдвинуты дополнительные обвинения. Следующих суд над «Убийцей из Золотого штата» состоится 14 мая 2018 года. Интересы подсудимого будет представлять бесплатный адвокат.
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