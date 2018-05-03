В США произошла стрельба в торговом центре

В торговом центре в американском Нэшвилле произошла стрельба, сообщает News Channel 5.

По предварительным данным, несколько человек получили ранения.

Полиция эвакуировала близлежащие здания.

Подробности инцидента пока неизвестны.

23 апреля полиция города Нэшвилл в штате Теннесси задержала мужчину, который в обнаженном виде открыл огонь у кафе. В результате стрельбы погибли 4 человека, еще двое получили ранения.