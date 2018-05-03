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В США произошла стрельба в торговом центре
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В США произошла стрельба в торговом центре 

Газета.Ru 2 часа назад
В торговом центре в американском Нэшвилле произошла стрельба, сообщает News Channel 5.
По предварительным данным, несколько человек получили ранения.
Полиция эвакуировала близлежащие здания.
Подробности инцидента пока неизвестны.
23 апреля полиция города Нэшвилл в штате Теннесси задержала мужчину, который в обнаженном виде открыл огонь у кафе. В результате стрельбы погибли 4 человека, еще двое получили ранения.
Также ранее телеканал NBC сообщал, что стрелявший в Теннеси пытался встретиться с Трампом. По данным телеканала, в июле прошлого года он был задержан Секретной службой США при пересечении внешнего барьера безопасности Белого дома. В результате инцидента у него было конфисковано оружие, впоследствии он также был лишен лицензии на владение оружием.
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