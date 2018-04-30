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Столичная полиция задержала подозреваемого в хищении более 5 млн руб.
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Столичная полиция задержала подозреваемого в хищении более 5 млн руб. 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Полицейские в Москве задержали подозреваемого в мошенничестве с хищением более 5 млн руб., сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
«В территориальный отдел полиции поступило заявление от 53-летнего москвича по факту мошенничества. Как рассказал потерпевший, малознакомый мужчина предложил ему купить два машиноместа на Ломоносовском проспекте. После подписания предварительного договора купли-продажи в офисе в Рыбниковском пер. заявитель под расписку передал ему денежные средства. Однако после получения денег злоумышленник свои обязательства по договору не исполнил, на телефонные звонки не отвечал. Материальный ущерб составил 5,3 млн руб. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на Ломоносовском проспекте сотрудники полиции задержали подозреваемого», — говорится в сообщении.
Уточняется, что подозреваемым оказался 51-летний мужчина, проживающий в столице. Как выяснилось, в действительности он не имел прав собственности на продаваемые машиноместа. Денежные средства он потратил по собственному усмотрению.
«Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — заключили в пресс-службе.
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