В Москве разыскивается маньяк, насилующий женщин в вагонах метро

Сотрудники полиции разыскивают мужчину, который уже два раза нападал на женщин в пустых вагонах метро в позднее время.

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РЕН ТВ », преступления были совершены на станциях «Сокольники» и «Свиблово». Камера одного из вагонов метро зафиксировала подозреваемого в совершении преступления. Стало известно, что это мужчина среднего роста с русыми волосами, одетый в темную куртку.

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