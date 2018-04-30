В Москве разыскивается маньяк, насилующий женщин в вагонах метро 

Сотрудники полиции разыскивают мужчину, который уже два раза нападал на женщин в пустых вагонах метро в позднее время.
Как сообщает
«РЕН ТВ», преступления были совершены на станциях «Сокольники» и «Свиблово». Камера одного из вагонов метро зафиксировала подозреваемого в совершении преступления. Стало известно, что это мужчина среднего роста с русыми волосами, одетый в темную куртку.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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