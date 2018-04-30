В Армении расследуют дело о нападении на сотрудника общественного радио

"Тадевосян 22 апреля подал заявление в полицию о нападении во время осуществления журналистской деятельности. Он сообщил, что неизвестные люд в масках напали на него с дубинками, нанесли удары, похитив планшет и смартфон", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В пресс-службе отметили, что инцидент произошел в столичном районе Аван.

"Возбуждено уголовное дело по статьям «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста» и «умышленное уничтожение или повреждение имущества, причинившее ущерб в крупных размерах. Принимаются меры для установления всех обстоятельств инцидента и личностей подозреваемых», — говорится в сообщении.

Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет.