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В Армении расследуют дело о нападении на сотрудника общественного радио
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В Армении расследуют дело о нападении на сотрудника общественного радио 

РИА Новости 1 час назад
ЕРЕВАН, 30 апр — РИА Новости. Следственный комитет Армении принял к рассмотрению уголовное дело по факту нападения на сотрудника общественного радио Вруйра Тадевосяна, сообщили в понедельник в пресс-службе СК.
"Тадевосян 22 апреля подал заявление в полицию о нападении во время осуществления журналистской деятельности. Он сообщил, что неизвестные люд в масках напали на него с дубинками, нанесли удары, похитив планшет и смартфон", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
В пресс-службе отметили, что инцидент произошел в столичном районе Аван.
"Возбуждено уголовное дело по статьям «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста» и «умышленное уничтожение или повреждение имущества, причинившее ущерб в крупных размерах. Принимаются меры для установления всех обстоятельств инцидента и личностей подозреваемых», — говорится в сообщении.
Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет.
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