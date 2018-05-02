В Ростовской области сотрудники полиции раскрыли серию краж из частных домововладений

В полицию Усть-Донецкого района обратился мужчина и сообщил о пропаже электроинструментов. Позже с подобным заявлением обратились и другие потерпевшие.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники Отдела МВД России по Усть-Донецкому району задержали 44-летнего местного жителя, ранее судимого за кражу. Выяснилось, что он перелезал через заборы, осматривал дворы и на садовой тачке увозил строительные инструменты к себе домой. Среди украденного были обнаружены спальные мешки, палатки и резиновая лодка. Злоумышленник прятал их недалеко от местного пляжа, а потом продавал отдыхающим.

Всего подозреваемый обворовал восемь частных домовладений. При обыске полицейские нашли в его доме часть украденного, изъяли и вернули законным владельцам. Общая сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Злоумышленник заключен под стражу.