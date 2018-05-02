Ещё
В Ростовской области сотрудники полиции раскрыли серию краж из частных домововладений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ростовской области сотрудники полиции раскрыли серию краж из частных домововладений 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 58 минут назад
Фото: РИАМО
В полицию Усть-Донецкого района обратился мужчина и сообщил о пропаже электроинструментов. Позже с подобным заявлением обратились и другие потерпевшие.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники Отдела МВД России по Усть-Донецкому району задержали 44-летнего местного жителя, ранее судимого за кражу. Выяснилось, что он перелезал через заборы, осматривал дворы и на садовой тачке увозил строительные инструменты к себе домой. Среди украденного были обнаружены спальные мешки, палатки и резиновая лодка. Злоумышленник прятал их недалеко от местного пляжа, а потом продавал отдыхающим.
Всего подозреваемый обворовал восемь частных домовладений. При обыске полицейские нашли в его доме часть украденного, изъяли и вернули законным владельцам. Общая сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Злоумышленник заключен под стражу.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Из США состоялась депортация россиянина, обвиняемого в покушении на убийство Дактилоскопическая экспертиза помогла полицейским установить личность и задержать грабителя в Приморье В Мурманске направлено в суд уголовное дело по фактам мошенничества, присвоения и легализации денежных средств в особо крупном размере
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МЧС экстренно обратилось к москвичам17
Минобороны Армении выступило с требованием252
Москва предостерегла от лишения РФ права вето194
Терезе Мэй выставили ультиматум22
Российский Су-27 перехватил самолет ВМС США351
Видео
01:34
Перехват самолета США российским Су-27 попал на видео
Оружие Армия
01:58
Терезе Мэй выставили ультиматум
Экономика В мире
00:59
Летучая проклинает «Ревизорро»
Шоу-бизнес
00:19
Российский Су-27 перехватил самолет ВМС США
Оружие Войска
В Японии люди 2 часа висели вниз головой на аттракционе
Происшествия
00:59
Раскрыт секрет популярности Бузовой
Шоу-бизнес
00:47
Минобороны Армении выступило с требованием
СНГ В мире
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение