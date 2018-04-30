Полиция задержала подозреваемого в краже автомобиля в Москве

Полицейские задержали в Ростовской области мужчину, подозреваемого в краже автомобиля в Москве , сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

В полицию поступило заявление от 51-летнего приезжего о краже автомобиля LADA Granta с Лужнецкой набережной в Москве.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в Ростовской области сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичное противоправное деяние 34-летний приезжий», — отмечается в сообщении.

Злоумышленник специальным устройством открыл центральный замок автомобиля, затем, соединив провода зажигания, завел мотор и уехал. Он намеревался перегнать и продать машину, но, заподозрив, что его ищут, свернул в Московской области с трассы и спрятал машину за лесополосой. Мужчина уехал в Ростовскую область, решив забрать авто позже. В настоящее время похищенный автомобиль обнаружен и изъят.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».