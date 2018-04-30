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Полицейские нашли у москвички около 300 г героина
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Полицейские нашли у москвички около 300 г героина 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Сотрудники полиции задержали жительницу Москвы, у которой обнаружили порядка 300 граммов героина, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий на улице Маршала Федоренко полицейские задержали 28-летнюю москвичку. В ходе личного досмотра у нее обнаружено неизвестное вещество общей массой около 500 граммов.
«Согласно проведенному исследованию, 300 граммов вещества содержит в своем составе наркотическое средство — героин. Остальная часть изъятого отправлена на дополнительное исследование. Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта», — отмечается в сообщении.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
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