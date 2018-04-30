СМИ: в Москве полиция разыскивает маньяка, насилующего женщин в пустых вагонах метро 

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают в Москве мужчину, насилующего женщин в метро. Как стало известно РЕН ТВ, в столице произошло уже два жутких изнасилования.
Оба раза женщины оставались в пустых вагонах в позднее время. Наметив жертву, насильник подсаживался в тот же вагон и запирал его специальным ключом.
Насильник нападал на жертву и лишал ее возможности позвать на помощь. После он бросал изнасилованную жертву в вагоне и убегал.
По некоторым данным, последнее такое преступление было совершено в московской подземке минувшей ночью. Как стало известно РЕН ТВ, насильник орудовал на станциях «Свиблово» и «Сокольники».
Камера одного из вагонов метро зафиксировала подозреваемого в совершении преступления. Это мужчина среднего роста с русыми волосами, одетый в темную куртку.