В Москве разыскивают маньяка, насилующего женщин в вагонах метро

В частности, в столичной подземке произошло уже два похожих случая изнасилований.

Наметив жертву, которая находилась в позднее время одна в вагоне, преступник заходил туда и запирал его специальным ключом. Совершив преступление, мужчина убегал из вагона на следующей станции.

По некоторым данным, последнее изнасилование было совершено минувшей ночью. Насильник совершал преступные действия, садясь на станциях метро «Свиблово» и «Сокольники», отмечает телеканал.

Камера одного из вагонов метро зафиксировала подозреваемого в совершении преступления. Это мужчина среднего роста с русыми волосами, одетый в темную куртку.