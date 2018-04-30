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Два КамАЗа за 8 млн рублей бесследно исчезли в Пикалево
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Два КамАЗа за 8 млн рублей бесследно исчезли в Пикалево 

Ivyborg.ru 1 час назад
Сразу два большегрузных автомобиля КамАЗ общей стоимостью 8 млн рублей пропали в Пикалёво. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
29 апреля в Бокситогорском районе произошёл случай крупногабаритного угона. Так, в местное отделение полиции вечером обратился охранник автостоянки на Спрямлённом шоссе в Пикалево. Он рассказал правоохранителям, что прямо с территории стоянки около 5 часов утра неизвестные незаметно угнали два КамАЗа.
По факту обращения охранника была проведена проверка. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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