Два КамАЗа за 8 млн рублей бесследно исчезли в Пикалево

Сразу два большегрузных автомобиля КамАЗ общей стоимостью 8 млн рублей пропали в Пикалёво . Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

29 апреля в Бокситогорском районе произошёл случай крупногабаритного угона. Так, в местное отделение полиции вечером обратился охранник автостоянки на Спрямлённом шоссе в Пикалево. Он рассказал правоохранителям, что прямо с территории стоянки около 5 часов утра неизвестные незаметно угнали два КамАЗа.

По факту обращения охранника была проведена проверка. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».