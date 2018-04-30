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Крымские полицейские поймали пьяную автоледи-рецидивистку
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Крымские полицейские поймали пьяную автоледи-рецидивистку 

РИА Новости Крым 58 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости Крым. Сотрудники Сакского отдела МВД России по Республике Крым возбудили уголовное дело в отношении женщины, задержанной за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Как уточнили в ведомстве, при документировании факта правонарушения было установлено, что в течение года женщина уже привлекалась к админответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.264.1 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до двух лет тюрьмы с лишением водительских прав на срок до трех лет.
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