Ещё
Шестилетний украинец получил пулю из «калаша», играя на улице
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шестилетний украинец получил пулю из «калаша», играя на улице 

Вести.Ru 1 час назад
Шестилетний украинский мальчик, играя возле своего дома, получил пулю в спину.
Инцидент произошел 28 апреля в селе Шпанов Ровенской области. Ребенок, находясь во дворе, почувствовал острую боль в области лопатки. Родители обратились к медикам. Врачи извлекли из тела мальчика пулю 7,62 миллиметра.
Полиция изъяла пулю и предположила, что выстрел был осуществлен из автомата Калашникова. уголовное дело по статье Заведено уголовное дело по статье «неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение», наказание по ней — до двух лет заключения.
Жизни мальчика ничего не угрожает. Ведется расследование, передает РИА Новости.
Вести.Ru: последние новости
Трое детей погибли в пожаре в Егорьевске Украинские полицейские ранили мужчину, бросившегося на них с топором. Видео Подготовка терактов сорвана: ФСБ обезвредила несколько группировок террористов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко объявил о начале операции в Донбассе540
Немецкие летчики массово увольняются из-за России437
Миллиардер умер во время отдыха на Камчатке39
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге82
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным30
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение