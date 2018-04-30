Шестилетний украинец получил пулю из «калаша», играя на улице

Шестилетний украинский мальчик, играя возле своего дома, получил пулю в спину.

Инцидент произошел 28 апреля в селе Шпанов Ровенской области. Ребенок, находясь во дворе, почувствовал острую боль в области лопатки. Родители обратились к медикам. Врачи извлекли из тела мальчика пулю 7,62 миллиметра.

Полиция изъяла пулю и предположила, что выстрел был осуществлен из автомата Калашникова. уголовное дело по статье Заведено уголовное дело по статье «неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение», наказание по ней — до двух лет заключения.