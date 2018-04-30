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В Орске полицейские задержали автомобиль с оружием и боеприпасами
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В Орске полицейские задержали автомобиль с оружием и боеприпасами 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Орске полицейские задержали мужчину, который перевозил на автомобиле Ford Focus целый арсенал оружия, сообщает orsk.ru.
Во время обыска автомобиля были обнаружены: два обреза ствола, пистолет, оружейный приклад, учебные граната и запалы.
Сам мужчина объяснил, что оружие он нашел и ехал в Уралу, чтобы утопить этот арсенал, почему он не заявил о находке в полицию, задержанный не рассказал. спцеиалисты выяснили, что все оружие пригодно для использование.
Теперь орчанину может грозить до 4 лет лишения свободы за незаконное хранение оружия.
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