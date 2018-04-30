Убийство Елены Закотновой: самое запутанное уголовное дело в СССР

Дело по убийству девятилетней девочки, которое произошло в 1978 году в городе Шахты, стало одним из самых нашумевших в отечественной криминалистике. В совершении преступления были признаны виновными с интервалом в 10 лет два человека, однако с обоих впоследствии обвинения были сняты.

Жертва

24 декабря 1978 года гражданин В. Калюжный, переходя пешеходный мост через речку Грушевку в Октябрьском районе города Шахты Ростовской области , увидел в воде труп девочки. Оперативники выяснили, что погибшая — Лена Закотнова, ученица 2-го класса школы №11, об исчезновении которой ее родители заявили в милицию еще вечером 22 декабря.

Судмедэкспертиза установила, что девочка подверглась сексуальному насилию. На ее теле в районе живота были обнаружены три проникающие колото-резаные раны, в области шеи — кровоподтеки и царапины. По заключению судмедэкспертов, причиной смерти Елены Закотновой стала механическая асфиксия вследствие сдавливания органов шеи руками в совокупности с ранениями в области живота. Смерть наступила в период с 17 до 18 часов 22 декабря.

Первый обвиняемый

В день обнаружения трупа девочки правоохранительными органами был задержан Александр Кравченко 1953 года рождения, ранее отсидевший срок за похожее преступление. В 1970 году в Херсоне он изнасиловал и убил несовершеннолетнюю девочку. От смертного приговора Кравченко спасло лишь то, что на момент совершения преступления ему не исполнилось еще 18 лет. Отсидев 6 лет в колонии, он был направлен на исправительные работы в город Шахты, где позднее обзавелся семьей.

Однако у Кравченко было железное алиби. В тот день после работы он зашел к товарищу, чтобы вернуть долг за магнитофон, а после отправился домой. Весь вечер он провел с семьей, что с небольшими расхождениями подтвердили жена и находившаяся с ними допоздна соседка. За неимением улик Кравченко пришлось отпустить.

Но 23 января 1979 года произошла странная история. Обворовали соседа Кравченко, а у последнего на следующий день нашли украденные вещи. Следователи тогда решили, что они имеют дело с известным трюком, когда обвиняемый в убийстве пытается сделать так, чтобы его посадили за менее значительное преступление. Однако журналист Виктор Бут уверен, что без подставы милиции здесь не обошлось: ведь уже на первом допросе речь пошла не о краже, а об убийстве Закотновой.

Кравченко долго отрицал свою причастность к убийству, однако позднее дал признательные показания и описал детали преступления. В течение почти трех лет подозреваемый то подтверждал свою вину, то отпирался, ссылаясь на давление со стороны следствия. В конце концов дело было возвращено на доследование, однако ничего нового выявлено не было. В ноябре 1982 года Верховный суд РСФСР отклонил ходатайство адвоката о помиловании, а 5 июля 1983 года Александра Кравченко расстреляли.

Второй обвиняемый

Пока в самом разгаре были следственные мероприятия по делу Лены Закотновой в Ростовской области объявился новый маньяк. В 1981 году им было совершено первое преступление, но вплоть до 1990 года правоохранительные органы никак не могли напасть на след серийного убийцы. За этот период произошло не менее 50 схожих по почерку преступлений, жертвами которых стали преимущественно дети от 7 до 17 лет.

В 1985 году расследование изуверских убийств под свой контроль взяло Политбюро, дав начало операции под названием «Лесоповал», руководство которой было возложено на опытного сыщика Иссу Костоева . 20 ноября 1990 года сотрудники правоохранительных органов все же вышли на убийцу, которым оказался Андрей Чикатило . Он обвинялся в 53 убийствах, однако сам он сознался в 56. Какого же было удивление следователей, когда Чикатило заявил, что убийство Закотновой было его первым преступлением (в 1979 г. он привлекался к этому делу, но был отпущен за отсутствием улик).

Дальше маньяк стал во всех подробностях описывать совершенное им убийство, временами допуская неточности и обнаруживая очевидные несостыковки с реальной картиной произошедшего. Так ил иначе, но команда Костоева стала активно разрабатывать версию причастности к убийству Чикатило, параллельно собирая улики для отмены вынесенного 7 лет назад приговора в отношении Кравченко. Однако предоставленных доказательств для Верховного суда оказалось недостаточно, чтобы реабилитировать Кравченко, более того, даже снятие с последнего вины сосем не означало, что убийца — Чикатило.

На проходившем в апреле 1992 года слушании дела Чикатило неожиданно отказался от данных ранее показаний, утверждая, что никак не причастен к убийству Закотновой. Костоев полагал, что в свое время ростовские власти надавили на Чикатило, чтобы обелить себя за промах с вынесением приговора Кравченко и оставить это дело без изменений.

Тем не менее упорный следователь добился своего: 15 октября 1992 года Ростовский суд признал Андрея Чикатило виновным в совершении 53 убийств, в том числе и Елены Закотновой. 14 февраля 1994 года маньяк был расстрелян, хотя к моменту казни суд все же снял с него обвинение в первом убийстве. Перед этим невиновным был признан и Александр Кравченко.

Следствие в тупике

И без того туманное дело еще больше запутало третье лицо. Некий уроженец города Шахты Анатолий Григорьев стал уверять, что причастен к убийству Лены Закотновой. Накануне Нового 1979 года Григорьев хвастался коллегам, что именно он истинный убийца девочки, о котором все время пишут в газетах.

Впрочем, рабочие, зная какие бредни обычно несет их изрядно выпивший товарищ, не придали этому значения. Тем временем протрезвевший Григорьев осознал, что наболтал лишнего и стал всем клясться в том, что никого не убивал. А 8 января, дождавшись, когда дочь уйдет из дома, он повесился.

Кто на самом деле является настоящим убийцей Елены Закотновой, следствие так и не установило. Биологические вещества, найденные на теле ребенка, не принадлежали ни Кравченко, ни Чикатило. Наиболее веским аргументом являются показания свидетельницы С. Гуренковой, которая за два дня до убийства видела Лену с неким мужчиной, в котором позднее опознала Чикатило. Однако убедительных фактов, доказывающих вину серийного убийцы не существует.

Уголовное дело об убийстве Елены Закотновой было выделено в отдельное производство, которое по настоящее время хранится в архиве Шахтинского межрайонного следственного отдела. Пока повода для его возобновления нет. Возможно, уже и не будет.