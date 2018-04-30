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Синтетические наркотики нашли у жителя Владикавказа
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Синтетические наркотики нашли у жителя Владикавказа 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Полицейские Владикавказа обнаружили наркотики в доме местного жителя, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по Северной Осетии-Алании.
Факт незаконного оборота наркотических препаратов пресекли полицейские Затеречного района Владикавказа. Оперативники провели обыск в доме местного жителя и нашли у него на шкафу свёрток с нелегальными психостимуляторами. Вещества хватило бы на 16 доз.
Ранее судимый подозреваемый задержан. В полиции он признался, что приобрёл запрещённое вещество для личного употребления. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.
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