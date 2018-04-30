Синтетические наркотики нашли у жителя Владикавказа

Факт незаконного оборота наркотических препаратов пресекли полицейские Затеречного района Владикавказа. Оперативники провели обыск в доме местного жителя и нашли у него на шкафу свёрток с нелегальными психостимуляторами. Вещества хватило бы на 16 доз.

Ранее судимый подозреваемый задержан. В полиции он признался, что приобрёл запрещённое вещество для личного употребления. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.