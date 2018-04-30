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На Украине неизвестные выстрелили в ребенка из автомата
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На Украине неизвестные выстрелили в ребенка из автомата 

РИА Новости 28 минут назад
КИЕВ, 30 апр — РИА Новости. Неизвестные ранили из огнестрельного оружия шестилетнего мальчика в Ровенской области, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Отмечается, что происшествие произошло 28 апреля в селе Шпанов Ровенской области.
"Около 19.00 (совпадает с мск) ребенок играл на улице возле дома и почувствовал резкую боль в области лопатки. По предварительному осмотру пули полицейские установили, что ее калибр составляет 7,62 миллиметра, а выстрел, вероятно, был осуществлен с автомата Калашникова. Пулю следователи изъяли и направили на экспертизу", — говорится в сообщении.
Полиция завела уголовное дело по статье «неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение», санкция которой предусматривает до двух лет ограничения свободы.
По данным полиции, ребенка прооперировали, его жизни ничего не угрожает. Полицейские устанавливают обстоятельства получения ребенком огнестрельного ранения.
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