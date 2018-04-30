Полиция начала проверку по факту смерти главы дежурной части полиции «Пушкинское» 

Начальника дежурной части МУ МВД России «Пушкинское» нашли мертвым в собственном доме. Об этом сообщила пресс‐служба Главного управления МВД России по Московской области.
На трупе мужчины полицейские обнаружили с огнестрельное ранение шеи. Рядом с погибшим находилось принадлежащее ему ружье «Сайга», зарегистрированное в установленном порядке.
Отмечается, что сотрудник органов находился не при исполнении служебных обязанностей.
В деле датской журналистке, убитой и расчлененной в море, поставлена точка. Герой ее последнего репортажа ‐ изобретатель самой большой в мире подлодки Петер Мадсен — признан виновным в преступлении. Процесс длился почти год, и ученый до последнего отказывался признаваться в убийстве. Он пять раз менял свои показания, выдумывая все новые версии гибели журналистки.