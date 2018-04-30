Ещё
Полиция начала проверку по факту смерти главы дежурной части полиции «Пушкинское»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция начала проверку по факту смерти главы дежурной части полиции «Пушкинское» 

360tv.ru 1 час назад
Начальника дежурной части МУ МВД России «Пушкинское» нашли мертвым в собственном доме. Об этом сообщила пресс‐служба Главного управления МВД России по Московской области.
На трупе мужчины полицейские обнаружили с огнестрельное ранение шеи. Рядом с погибшим находилось принадлежащее ему ружье «Сайга», зарегистрированное в установленном порядке.
Отмечается, что сотрудник органов находился не при исполнении служебных обязанностей.
В деле датской журналистке, убитой и расчлененной в море, поставлена точка. Герой ее последнего репортажа ‐ изобретатель самой большой в мире подлодки Петер Мадсен — признан виновным в преступлении. Процесс длился почти год, и ученый до последнего отказывался признаваться в убийстве. Он пять раз менял свои показания, выдумывая все новые версии гибели журналистки.
360tv.ru: последние новости
СК возбудил уголовное дело по факту гибели детей в пожаре в Егорьевске Житель Кемерово ранил супругу ножом за неумение готовить Мужчина обокрал соседей в общежитии в Уссурийске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немецкие летчики массово увольняются из-за России344
Макрон рассказал Путину о поездке в США70
Цыганова рассказала о пугающем звонке Примадонны10
Киев идет на войну: АТО подошла к концу74
США только сейчас заметили проблему Украины170
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
00:35
Россию обвинили в еще одном отравлении
Европа В мире
02:26
Как живет покинувший Россию Караченцов
Шоу-бизнес
07:30
«Газпром» стал ближе к Турции
Компании Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение