Полиция начала проверку по факту смерти главы дежурной части полиции «Пушкинское»

Начальника дежурной части МУ МВД России «Пушкинское» нашли мертвым в собственном доме. Об этом сообщила пресс‐служба Главного управления МВД России по Московской области.

На трупе мужчины полицейские обнаружили с огнестрельное ранение шеи. Рядом с погибшим находилось принадлежащее ему ружье «Сайга», зарегистрированное в установленном порядке.

Отмечается, что сотрудник органов находился не при исполнении служебных обязанностей.