Пять человек погибли при пожаре в частном доме на Алтае

Пять человек погибли во время пожара частного дома в селе Косиха Алтайского края , передает телеканал «360». Следователи региона выясняют обстоятельства случившегося, сообщили в пресс‐службе СУ Следственного Комитета РФ по Алтайскому краю. По данным правоохранительных органов, частный дом загорелся ночью 20 апреля в селе Косиха. Внутри находились пять человек, которые погибли от отравления угарным газом. В связи с их гибелью Следственный комитет проводит доследственную проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На месте происшествия работают следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты.