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Полиция задержала мужчину за стрельбу из автомата на северо-востоке Москвы
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Полиция задержала мужчину за стрельбу из автомата на северо-востоке Москвы 

360tv.ru 32 минуты назад
В районе Свиблово около полуночи мужчина ради забавы открыл огонь из автомата. Бдительные жильцы дома, расположенного на проезде Серебрякова, немедленно вызвали полицию. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Прибывший наряд задержал нарушителя ночного спокойствия. Им оказался 25-летний местный житель. Причину своего поступка он объяснить не смог.
В настоящее время полицейские выясняют есть ли у мужчины разрешение на ношение и хранение оружия.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «хулиганство».
Сотрудники полиции задержали двух нетрезвый гостей свадьбы, устроивших пальбу из травматических пистолетов во время движения кортежа. В полицию обратились свидетели инцидента.
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