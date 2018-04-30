Полиция задержала мужчину за стрельбу из автомата на северо-востоке Москвы 

В районе Свиблово около полуночи мужчина ради забавы открыл огонь из автомата. Бдительные жильцы дома, расположенного на проезде Серебрякова, немедленно вызвали полицию. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Прибывший наряд задержал нарушителя ночного спокойствия. Им оказался 25-летний местный житель. Причину своего поступка он объяснить не смог.
В настоящее время полицейские выясняют есть ли у мужчины разрешение на ношение и хранение оружия.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «хулиганство».
Сотрудники полиции задержали двух нетрезвый гостей свадьбы, устроивших пальбу из травматических пистолетов во время движения кортежа. В полицию обратились свидетели инцидента.