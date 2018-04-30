В Ивановской области 48-летний мужчина получил удар ножом от своей сожительницы

Шуе Ивановской области будут судить 48-летнюю женщину, которая пыталась зарезать мужчину, с которым совместно проживала, передает «НьюИнформ».

Правоохранителям удалось выяснить, что трагедия случилась в квартире дома, расположенного на площади Правды. Во время распития спиртных напитков между 48-летним мужчиной и его сожительницей произошел конфликт. В какой-то момент подозреваемая взяла в руки кухонный нож и ударила им в грудь сожителя.

В результате происшествия мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, где у него диагностировали колото-резаное ранение грудной клетки с повреждением грудины и травмой сердца.

В настоящее время злоумышленница задержана и находится в изоляторе временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.