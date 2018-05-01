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В Бельгии медработника заподозрили в серийных убийствах пожилых пациентов
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В Бельгии медработника заподозрили в серийных убийствах пожилых пациентов 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
В Бельгии идет расследование по делу находящегося под арестом с сентября 2017 года 43-летнего медбрата из Намюра, которого подозревают в убийствах и покушениях на убийства по 21 эпизоду. Это сообщает «Интерфакс», ссылаясь на телеканал RTBF.
Медбрат работал в доме престарелых в Мё, близ Намюра. Его подозревают в умышленном отравлении обитателей данного учреждения. При этом долгое время те, чьи смерти в настоящее время представляются подозрительными, считались умершими естественным образом.
Намюрский прокурор Венсан Мак, ведущий это дело, в интервью телеканалу отметил ряд странностей в поведении подозреваемого, который, по его мнению, не имел никаких видимых причин совершать убийства. «Он не является кем-то, кто мог бы ссылаться на некое содействие окончанию жизни, умершие были хоть и очень пожилыми, но при хорошем состоянии здоровья. Подозреваемый также не получал наследства», — объяснил прокурор.
«Он совершенно не сотрудничает со следствием и замкнулся на своем праве на молчание», — добавил Мак, уточняя, что предъявлять обвинение в серийных убийствах еще рано.
С начала расследования показания арестованного менялись в совершенно разных направлениях. В настоящее время проведена психиатрическая экспертиза. Адвокат подозреваемого поддержал распоряжение судебного следователя о проведении такой экспертизы.
Все началось в сентябре 2017 года, когда в один из намюрских госпиталей поступил пациент 87 лет из дома престарелых и вскоре скончался. Сначала его смерть сочли естественной, но затем обратили внимание на показания анализов о ненормально высоком для не страдающего диабетом человека уровне инсулина. Патологоанатом подтвердил сомнения госпитальных врачей. Далее были подняты досье пациентов, умерших при схожих обстоятельствах.
Прокурор указал на сложности расследования. Предполагаемые жертвы умирали в возрасте 80-85 лет, что само по себе не подозрительно. И не было обнаружено никаких признаков насилия. При этом следы примененного инсулина довольно быстро исчезают.
Прокурор исключает в данном случае какую-либо вину дома престарелых. «Нельзя говорить об отсутствии бдительности. Поведение подозреваемого обманывало любую нормальную бдительность», — считает Мак.
Бельгийские следователи консультировались с германскими коллегами, которым приходилось сталкиваться с такого рода преступлением.
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