В Бельгии медбрата заподозрили в убийствах пожилых пациентов

По версии следователей, всё началось в сентябре прошлого года, когда в один из госпиталей поступил 87-летний пациент и вскоре скончался. Сначала его смерть сочли естественной. Однако сомнения возникли после получения анализов, в которых был слишком высокий уровень инсулина для страдающего диабетом человека. Далее были подняты досье пациентов, скончавшихся при схожих обстоятельствах.