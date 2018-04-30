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В Бельгии медбрата заподозрили в убийствах пожилых пациентов
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В Бельгии медбрата заподозрили в убийствах пожилых пациентов 

Говорит Москва 39 минут назад
По версии следователей, всё началось в сентябре прошлого года, когда в один из госпиталей поступил 87-летний пациент и вскоре скончался. Сначала его смерть сочли естественной. Однако сомнения возникли после получения анализов, в которых был слишком высокий уровень инсулина для страдающего диабетом человека. Далее были подняты досье пациентов, скончавшихся при схожих обстоятельствах.
В ходе расследования прокуратура обратила внимание на постоянно меняющиеся показания медбрата дома престарелых и его странное поведение. 43-летний медицинский работник заключён под стражу. Пока окончательное обвинение в серийных убийствах не предъявлено, так как, по версии следствия, у медбрата не было видимых причин совершать преступления, передаёт «Интерфакс».
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