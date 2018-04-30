Ещё
Охотник их Татарстана случайно застрелил односельчанина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Охотник их Татарстана случайно застрелил односельчанина 

Вести.Ru 28 минут назад
Фото: Вести.Ru
В Татарстане охотник случайно застрелил односельчанина. Инцидент произошел в лесополосе у села Гремячка.
Как сообщили в полиции, 34-летний житель села Биектау выстрелил из охотничьего ружья в 37-летнего мужчину. От полученного ранения мужчина скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Обстоятельства происшествия выясняют следователи.
Между тем, еще три несчастных случая произошли в день открытия сезона охоты в Нижнекамском, Бавлинском и Камско-Устьинском районах Татарстана. Раненые охотники госпитализированы, передает "Интерфакс".
Вести.Ru: последние новости
Трое детей погибли в пожаре в Егорьевске После оправдательного приговора известному адвокату плеснули в лицо кислотой Сумму растраты пресс-секретаря РКН "скостили" на 17 миллионов
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немецкие летчики массово увольняются из-за России100
Россию обвинили в еще одном отравлении452
США только сейчас заметили проблему Украины87
Садальский прилюдно унизил Галкина51
«Россия должна отдать мост»352
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
00:35
Россию обвинили в еще одном отравлении
Европа В мире
02:26
Как живет покинувший Россию Караченцов
Шоу-бизнес
07:30
«Газпром» стал ближе к Турции
Компании Ближний Восток
03:17
Наталью Селезневу срочно прооперировали
Шоу-бизнес Другое
01:29
Садальский прилюдно унизил Галкина
Шоу-бизнес
00:28
«Украина не решит проблемы Донбасса миром»
Украина В мире
01:46
Стало известно о доходах Аксенова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение