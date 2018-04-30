Браконьерам за убийство амурского тигра вынесли приговор в суде Дальнереченска

В Приморье суд признал виновными 53‐летнего жителя села Малиново и 32‐летнего жителя города Уссурийска по статье 258.1 УК РФ, сообщает телеканал «360».

Об этом сообщило УМВД России по Приморскому краю со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Ущерб, причиненный государству обвиняемыми в незаконной охоте, превысил 1,8 миллиона рублей. Злоумышленники в августе 2015 года застрелили амурского тигра, занесенного в Красную книгу, но были задержаны при попытке продать шкуру редкого животного.

Ущерб, причиненный государству, превысил 1,8 млн рублей.

Один из охотников осужден на один год четыре месяца лишения свободы условно, другой получил 10 месяцев исправительных работ. При этом часть его зарплаты пойдет в доход государства.