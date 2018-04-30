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3 перфоратора и 7 угловых шлифовальных машин похитил злоумышленник из подсобки лифта в Нижнем Новгороде
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3 перфоратора и 7 угловых шлифовальных машин похитил злоумышленник из подсобки лифта в Нижнем Новгороде 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Нижегородские полицейские раскрыли кражу электроинструментов из шахты лифта в жилом доме. 47-летний подозреваемый задержан. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.
Как рассказали в ГУ МВД, сообщение о краже поступило в дежурную часть полиции 29 апреля. Неизвестный проник в подсобное помещения лифта в жилом доме, расположенном на улице Сергея Акимов. Оттуда он похитил 3 перфоратора, 7 угловых шлифовальных машин и 3 сварочных аппарата на сумму 104230 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. 47-летний местный житель, которого подозревают в кражи, был доставлен в отделение полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что безработный нижегородец ограбил маршрутку.
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