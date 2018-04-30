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Неравнодушный очевидец догнал и задержал вора в Подмосковье. Видео
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Неравнодушный очевидец догнал и задержал вора в Подмосковье. Видео 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Неудачная попытка скрыться с места преступления, произошедшего в минувшую субботу, 28 апреля, в деревне Федорцово Сергиево-Посадского района Московской области, попала в объектив регистратора.
Автор видео, находившийся в салоне своего автомобиля, заметил работниц магазина, с криками «вор» преследовавших двух мужчин.
Автомобилист не раздумывая включился в погоню, быстро настиг и задержал одного из злоумышленников. Пойманный преступник безуспешно пытался договориться с очевидцами о том, чтобы они не передавали его полицейским.
Его «напарнику» удалось скрыться, однако через некоторое время его нашли сотрудники правоохранительных органов.
Как сообщают местные СМИ, ранее судимые граждане, приехавшие в Подмосковье из Чебоксар, пытались украсть дорогостоящие продукты питания и алкоголь.
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