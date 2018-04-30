Сотрудники полиции составили административный протокол в отношении правонарушителя на борту самолета

Установлено, что авиалайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральные Воды. Командир экипажа через диспетчера обратился за помощью к сотрудникам транспортной полиции в связи с тем, что один из авиапассажиров, мужчина 1974 года рождения, курил в самолете во время полета.