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Сотрудники полиции составили административный протокол в отношении правонарушителя на борту самолета
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Сотрудники полиции составили административный протокол в отношении правонарушителя на борту самолета 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 19 минут назад
«Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Минеральные Воды составлен административный протокол в отношении пассажира авиарейса Москва — Гюмри, курившего на борту воздушного судна», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Установлено, что авиалайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральные Воды. Командир экипажа через диспетчера обратился за помощью к сотрудникам транспортной полиции в связи с тем, что один из авиапассажиров, мужчина 1974 года рождения, курил в самолете во время полета.
Нарушитель снят с рейса и доставлен в линейное отделение полиции, где в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по пункту 1 статьи 6.24 КоАП РФ.
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