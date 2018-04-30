Башкирия в третий раз возглавила рейтинг по «пьяным» преступлениям 

Башкирия возглавила антирейтинг по «пьяным преступлениям».
Как сообщают Уфимские заметки со ссылкой на ToDay News Ufa, республика уже третий раз занимает это позорное лидирующее место среди других регионов Российской Федерации. По данным Генеральной прокуратуры, за три первые месяца текущего года 3 542 человека совершили преступления в Башкортостане в нетрезвом состоянии.
Второй в списке находится Свердловская область. За три месяца жители этого региона в пьяном виде совершили 3 137 преступлений. Далее расположилась Кемеровская область с 3 128 «пьяными» преступлениями. В Челябинской области произошло 2 923 преступления под алкогольными парами.