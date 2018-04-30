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В Кошкинском районе нетрезвый мужчина стал фигурантом уголовного дела за угрозы убийством в адрес жены
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В Кошкинском районе нетрезвый мужчина стал фигурантом уголовного дела за угрозы убийством в адрес жены 

Волга Ньюс 46 минут назад
За помощью к полицейским обратилась 51-летняя женщина. Заявительница рассказала, что ее муж пьян и угрожает ей расправой.
Прибывшие по указанному адресу правоохранители собрали необходимые улики, опросили участников конфликта и соседей. Было установлено, что мужчина находился дома и употреблял алкоголь. На замечание жены о пагубной привычке подозреваемый отреагировал агрессивно. Он пообещал убить женщину, ударил ее в лицо и стал душить.
Дебошир был задержан стражами правопорядка на месте происшествия. Из материалов уголовного дела следует, что ему 36 лет, он нигде не работает и ранее не был судим.
По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело.
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