В Кошкинском районе нетрезвый мужчина стал фигурантом уголовного дела за угрозы убийством в адрес жены

За помощью к полицейским обратилась 51-летняя женщина. Заявительница рассказала, что ее муж пьян и угрожает ей расправой.

Прибывшие по указанному адресу правоохранители собрали необходимые улики, опросили участников конфликта и соседей. Было установлено, что мужчина находился дома и употреблял алкоголь. На замечание жены о пагубной привычке подозреваемый отреагировал агрессивно. Он пообещал убить женщину, ударил ее в лицо и стал душить.

Дебошир был задержан стражами правопорядка на месте происшествия. Из материалов уголовного дела следует, что ему 36 лет, он нигде не работает и ранее не был судим.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело.