Несовершеннолетнего жителя Ставропольского района подозревают в краже оргтехники из госучреждения 

В ходе работы полицейские опросили возможных свидетелей произошедшего, а с места происшествия изъяли фрагменты стекла и след руки. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена в кратчайшие сроки. Им оказался местный 17-летний местный житель, уже имеющий судимость за совершние аналогичного преступления. Кроме того, сотрудники полиции установили, что после совершения кражи молодой человек спрятал похищенное имущество в хозпостройке на территории частного дома своей знакомой без ее ведома.
По данному факту Следственным отделом О МВД России по Ставропольскому району возбуждено уголовное дело по пункту «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкцией данной статьи предусмотрено максимально наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.