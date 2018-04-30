В ЕАО завели дело о мошенничестве при строительстве жилья для пострадавших от наводнения

ТАСС , 30 апреля. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено после проверки прокуратуры расходования бюджетных средств при строительстве многоквартирных домов для пострадавших от наводнения на Амуре в 2013 году в Еврейской автономной области . Об этом сообщается на сайте прокуратуры области.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере")", — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, установлено, что многоквартирные жилые дома в селах Ленинское и Новое, построенные по муниципальному контракту на 42 млн рублей между администрацией Ленинского района области и ООО «Мегастрой-8», были сданы с нарушениями требований проектно-сметной документации. В частности, не были выполнены работы по устройству песчаного слоя между отмосткой и теплоизоляционными слоями фундамента домов, по гидроизоляции и другие. При этом оплата за фактически невыполненные работы была произведена в полном объеме.

Отмечается, что жильцы домов периодически жалуются в прокуратуру на холод, повышенную влажность и плесень в квартирах.

Масштабное наводнение на Амуре произошло летом 2013 года. Пострадали пять регионов Дальнего Востока, было потоплено в общей сложности свыше 13 тыс. жилых домов.