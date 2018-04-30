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В ЕАО завели дело о мошенничестве при строительстве жилья для пострадавших от наводнения
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В ЕАО завели дело о мошенничестве при строительстве жилья для пострадавших от наводнения 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 30 апреля. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено после проверки прокуратуры расходования бюджетных средств при строительстве многоквартирных домов для пострадавших от наводнения на Амуре в 2013 году в Еврейской автономной области. Об этом сообщается на сайте прокуратуры области.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере")", — говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, установлено, что многоквартирные жилые дома в селах Ленинское и Новое, построенные по муниципальному контракту на 42 млн рублей между администрацией Ленинского района области и ООО «Мегастрой-8», были сданы с нарушениями требований проектно-сметной документации. В частности, не были выполнены работы по устройству песчаного слоя между отмосткой и теплоизоляционными слоями фундамента домов, по гидроизоляции и другие. При этом оплата за фактически невыполненные работы была произведена в полном объеме.
Отмечается, что жильцы домов периодически жалуются в прокуратуру на холод, повышенную влажность и плесень в квартирах.
Масштабное наводнение на Амуре произошло летом 2013 года. Пострадали пять регионов Дальнего Востока, было потоплено в общей сложности свыше 13 тыс. жилых домов.
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