Мужчина убил собутыльника во время ссоры в строительной бытовке в ТиНАО

Вечером 29 апреля в полицию обратились гражданине, которые сообщили об убийстве по адресу: поселение Рязановское, село Остафьево. «Прибывшими на место сотрудниками полиции в строительной бытовке по указанному адресу с ножевым ранением обнаружен труп мужчины 1991 г. рождения. Сотрудниками полиции был задержан и доставлен в отделение мужчина 1960 г. рождения, который изобличен в том, что после совместного распития спиртных напитков в строительной бытовке, в результате внезапно возникших неприязненных отношений, неустановленным предметом причинил своему знакомому ранение, от которого последний скончался», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного управления МВД РФ подтвердили факт обнаружения трупа и добавили, что подозреваемый в убийстве задержан.