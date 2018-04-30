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Мужчина убил собутыльника во время ссоры в строительной бытовке в ТиНАО
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Мужчина убил собутыльника во время ссоры в строительной бытовке в ТиНАО 

Агентство «Москва» 1 час назад
Во время пьяной ссоры мужчина убил своего знакомого в строительной бытовке в ТиНАО, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Вечером 29 апреля в полицию обратились гражданине, которые сообщили об убийстве по адресу: поселение Рязановское, село Остафьево. «Прибывшими на место сотрудниками полиции в строительной бытовке по указанному адресу с ножевым ранением обнаружен труп мужчины 1991 г. рождения. Сотрудниками полиции был задержан и доставлен в отделение мужчина 1960 г. рождения, который изобличен в том, что после совместного распития спиртных напитков в строительной бытовке, в результате внезапно возникших неприязненных отношений, неустановленным предметом причинил своему знакомому ранение, от которого последний скончался», — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе столичного управления МВД РФ подтвердили факт обнаружения трупа и добавили, что подозреваемый в убийстве задержан.
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