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Приморца заподозрили в краже металлических оград с кладбища
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Приморца заподозрили в краже металлических оград с кладбища 

Prim.News 2 часа назад
Мужчина доставлен в отдел полиции.
В дежурную часть отдела МВД Росси по городу Артему поступило сообщение местного жителя. Мужчина рассказал о краже металлической оградки с могилы родственников, совершенной на одном из городских кладбищ.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель, ранее судимый за преступления имущественного характера.
Житель Артема был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.
Задержанный рассказал, что в течение нескольких месяцев приходил на территорию кладбища и разбирал металлические оградки по секциям, после чего сдавал в пункт приема металла, а вырученные деньги тратил по своему усмотрению.
В следственном подразделении отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная в крупном размере). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет.
В отношении 45-летнего фигуранта уголовного дела избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к ранее совершенным имущественным преступлениям, сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Артему.
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