Житель Кемерово ранил супругу ножом за неумение готовить

Кемерово возбудили уголовное дело против мужчины, ранившего свою супругу ножом из‐за того, что она плохо почистила картошку. Об этом сообщила пресс‐служба Главного управления МВД России по Кемеровской области.

По данным правоохранительных органов, 35-летняя женщина поступила в медицинской учреждение с ножевым ранения бедра. Телесные женщине повреждения женщина получила от своего сожителя. Между супругами произошел конфликт из-за того, что женщина, по мнению мужа, плохо почистила картофель.

Во время скандала мужчина взял со стола кухонный нож и ударил им жену по ноге, а после этого вызвал скорую помощь.

Мужчину задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».