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Житель Кемерово ранил супругу ножом за неумение готовить
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Житель Кемерово ранил супругу ножом за неумение готовить 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Кемерово возбудили уголовное дело против мужчины, ранившего свою супругу ножом из‐за того, что она плохо почистила картошку. Об этом сообщила пресс‐служба Главного управления МВД России по Кемеровской области.
По данным правоохранительных органов, 35-летняя женщина поступила в медицинской учреждение с ножевым ранения бедра. Телесные женщине повреждения женщина получила от своего сожителя. Между супругами произошел конфликт из-за того, что женщина, по мнению мужа, плохо почистила картофель.
Во время скандала мужчина взял со стола кухонный нож и ударил им жену по ноге, а после этого вызвал скорую помощь.
Мужчину задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
47‐летний житель Краснодара потерял вещи на отдыхе. В полицию мужчина сообщил, что пока его машина была на автостоянке, злоумышленник украл у него газовый пистолет, золотое кольцо и барсетку. Однако, как выяснилось, обманщик сделал заведомо ложное заявление, испугавшись конфликта с женой, а вещи он просто потерял.
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