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Кемеровчанин пырнул ножом жену за плохо почищенную картошку
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Кемеровчанин пырнул ножом жену за плохо почищенную картошку 

РИА «ФедералПресс» 31 минуту назад
В Кемерово медики обратились в полицию с сообщением о 35-летней женщине с ножевым ранением бедра. Сотрудники правоохранительных органов установили, что удар ножом пациентке нанес ее сожитель. Подозреваемого задержали.
По данным полиции, накануне вечером супруги поссорились из-за того, что женщина, по словам мужа, плохо почистила картофель. В ходе конфликта мужчина схватил кухонный нож и ударил жену по ноге, после чего сам вызвал скорую помощь, сообщают в пресс-службе УМВД России по Кемеровской области.
Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». По закону, максимальное наказание за это составляет 3 года лишения свободы.
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