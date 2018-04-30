Кемеровчанин пырнул ножом жену за плохо почищенную картошку

Кемерово медики обратились в полицию с сообщением о 35-летней женщине с ножевым ранением бедра. Сотрудники правоохранительных органов установили, что удар ножом пациентке нанес ее сожитель. Подозреваемого задержали.

По данным полиции, накануне вечером супруги поссорились из-за того, что женщина, по словам мужа, плохо почистила картофель. В ходе конфликта мужчина схватил кухонный нож и ударил жену по ноге, после чего сам вызвал скорую помощь, сообщают в пресс-службе УМВД России по Кемеровской области.

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». По закону, максимальное наказание за это составляет 3 года лишения свободы.