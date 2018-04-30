В Новосибирске вытащили ноутбук из закрытого офиса

В Новосибирскую полицию сообщили, что 5 апреля неизвестный проник в один из офисов административного здания по улице Тульской в Кировском районе и украл оттуда ноутбук на общую сумму 8 тысяч рублей.