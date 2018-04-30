В Новосибирске вытащили ноутбук из закрытого офиса 

В Новосибирскую полицию сообщили, что 5 апреля неизвестный проник в один из офисов административного здания по улице Тульской в Кировском районе и украл оттуда ноутбук на общую сумму 8 тысяч рублей.
Оказалось, ноутбук понадобился ранее не судимому 42-летнему жителю Железнодорожного района. А компьютер он тут же продал неизвестному на площади К. Маркса. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Проводится расследование. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.